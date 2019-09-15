2019/09/15 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت مديرية شؤون أفواج الطوارئ في محافظة البصرة

“قوة الصدمة”، اليوم الأحد، القاء القبض على 16 مطلوبا بتهم جنائية

مختلفة، وضبط أسلحة وأعتدة وعجلات لاتحمل أوراق أصولية في المحافظة.

قال إعلام المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه ” تم تشكيل فريق عمل من مديرية شؤون الأفواج الطوارئ محافظة البصرة (قوة الصدمة) مع قيادة عمليات البصرةوقسم شرطة البلدة الثانية وقسم مكافحة الإجرام وقسم شؤون

المخدرات والمؤثرات العقلية، ومفارز من الكلاب البوليسية الـ(K9)

وقسم شؤون أمن الأفراد ومديرية الاستخبارات محافظة البصرة لمطاردة وتنفيذ أوامر

القبض القضائية غير المنفذة في منطقة حي الحسين وحي الجهاد”.

وأضاف البيان، أن “عملية التفتيش والدهم أسفرت عن

إلقاء القبض على (16) متهما مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة، وضبط بنادق

كلاشنكوفعدد (4)مع مخازن عتاد عدد (9) مع عتاد عدد (600) إطلاقة، وبندقية بمبكشن

مع جعبة صدرية ومبلغ مالي قدرة (176) ورقة من فئة مئة دولار أمريكي ومبلغ مالي

قدره (9،245،000) مليون دينار عراقي وعجلات عدد (4) لا تحمل أوراقا اصولية ودراجات

نارية عدد (4)”.

وأشار إلى، أن “المتهمين تم تسليمهم مع المظبوطات

الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وقد عادت القوة إلى

مقرها”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 16 مطلوبا بتهم جنائية مختلفة في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 16 مطلوبا بتهم جنائية مختلفة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).