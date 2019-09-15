2019/09/15 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، اعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة وفق جملة مهام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعيد تشكيل قيادة العمليات المشتركة بالتكوين مع البيشمركة والحشد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعيد تشكيل قيادة العمليات المشتركة بالتكوين مع البيشمركة والحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).