مجلس ديالى: أحداث جنوب بهرز تنفذها “ميليشيات” !

2019/09/15 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو في مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني، الأحد، أن” الأحداث التي تشهدها مناطق جنوب بهرز تنفذها ميليشيات.وقال الكيلاني، لـ”كلكامش برس” ، إن “الوضع الأمني في مراكز المدن بمحافظة ديالى مستقرة وجيدة ولكن بعض المناطق الريفية والنائية تشهد أحداث بين فترة وأخرى”، مبينا أن “أحداث جنوب بهرز هي معلومة لميليشيات وحمرين والندا لخلايا نائمة لداعش”.وأضاف أن “المجلس طالب عدة مرات بتسليح أهالي القرى في أطراف المدن كحشد عشائري ولكن الدولة ضد الموضوع”، لافتا الى أنه “لو تسمح الدولة لأهالي القرى قي مندلي وجنوب كنعان لحمل السلاح ودعمهم لقضوا على داعش هناك”.ودعا الى “لإسناد أهالي القرى في أطراف المدن لضمان إستقرار الوضع الأمني”.وشهدت مناطق بهرز قصف بقذائف هاون عدة مرات خلال الفترات الماضية .

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