عبله عبدالرحمن - الخاطبة والازمة السورية!!

2019/09/15 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبله_عبدالرحمن معظمنا يعيش حياة السطحية من غير مسؤولية.لا يزعجنا ابدا ان تأتي مصالحنا أولا في كل ما نقوم به او نسعى اليه.شجاعتنا في معظمها مصطنعة تقع ضمن طواحين الهواء.اقوالنا وافعالنا تمر وكأنها لا تعنينا ولا تهمنا ونحن نتعاطى تفاصيلها متناثرة من غير روح على منصات التواصل الاجتماعي.ليس فحصا في المشهد عموما وانما نظرة يقين في الشخبطات التي زادت سخافتها مع مرور الوقت بانتظار الفرج القادم.نجاهد حتى لا ن......

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