التخطيط تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث اليات التعداد العام للسكان لعام 2020

2019/09/15 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر المكتب الاعلامي، في بيان له، انه "استعرض الاجتماع جهود تنفيذ التعداد، وجاهزية الملاكات المتخصصة وابرز التحديات التي يمكن مواجهتها وسبل تجاوزها دون أي تأثير على التوقيتات المحددة لإنجازه، فيما أكد الدكتور نوري الدليمي على توفير التعداد العام للبيانات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

واضاف "هذا وناقش الاجتماع ما تم تحقيقه من خطوات، والهيكل التنظيمي لتشكيلات التعداد وآليات عمل كل منها في المحافظات والأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها، والسبل الأمثل لاستثمار الدعم الدولي والجهود التي سيسهم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)".

وتابع "من جهتهم اكد السادة اعضاء الهيئة العليا للتعداد استعدادهم الكامل وفقاً للتوقيتات والمحددات المُقرة، مشيدين في ذات الوقت بجهود السيد وزير التخطيط في توفير جميع الظروف المناسبة لتنفيذ التعداد".

واستكمل البيان "هذا واطلع السيد وزير التخطيط ميدانياً على استعدادات غرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن".

انتهى .ا.ع

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