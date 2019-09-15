وزارة الكهرباء العراقية تبرم عقداً مع هيئة الربط الخليجي لاستلام الطاقة ذات الضغط الفائق

2019/09/15 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان للوزارة أن "هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، اللذين سيكونان بطول، (300 كم)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (80 كم)، وداخل دولة الكويت (220 كم)، ويتم ربطهما بالمنظومة الوطنية العراقية، (محطة الفاو التحويلية) (400 ك.ف)".

وأضاف "ستكون أيضاً امتدادا للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية، المحددة (1800 MVA)، ومن المؤمل استيراد (500) ميكاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف 2020، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي سيتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز".

وتضمن الاتفاق بمرحلته الثانية، إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين أوروبا.

انتهى .



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