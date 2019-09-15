2019/09/15 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية، الاحد، باعتقال متهمة حاولت ادخال حبوب مخدرة لشقيقها الموقوف باحد مراكز الشرطة في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمة حاولت إدخال مخدرات لشقيقها الموقوف بمركز شرطة ببغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمة حاولت إدخال مخدرات لشقيقها الموقوف بمركز شرطة ببغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).