ضبط عشرة أشخاص ينتحلون صفة صيدلي مخالف للقانون في ديالى

2019/09/15 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت دائرة صحة ديالى عشرة أشخاص ينتحلون صفة صيدلي في مناطق متفرقة داخل المحافظة .وقال فارس العزاوي مسؤول اعلام صحة ديالى اليوم ان فرق الرقابة والتفتيش في دائرة صحة المحافظة ومن خلال الجولات التفتيشية في بعقوبة وبقية المدن الاخرى ضبطت عشرة أشخاص من الطارئين على مهنة الصيادلة بعضهم لايحمل اية شهادة دراسية ويقومون بصرف […]

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