العثور على وكر للارهابيين وتفجير ما بداخله في ديالى

2019/09/15 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني عن العثور على وكر للارهابيين وتفجيرما بداخله في محافظة ديالى.ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان” ان قوة من قيادة عمليات ديالى متمثلة بقيادة فرقة المشاة الخامسة والحشدين الشعبي والعشائري نفذت واجب تفتيش ومداهمة في قريتي “سنسل وشيروين شمالي قضاء المقدادية” ، وقد كان الواجب من محورين واسفر عن العثور على […]

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