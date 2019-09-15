ماني يتحدث عن مشاكله مع محمد صلاح

2019/09/15 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكانت مباراة ليفربول وبيرنلي، شهدت تذمرًا من ماني تجاه مدربه يورجن كلوب عقب تبديله، بعدما أضاع عليه صلاح، فرصة تسجيل هدف، حيث فضّل النجم المصري التسديد بدلًا من تمرير الكرة إلى السنغالي رغم أن الأخير كان في موقع أفضل للتسجيل.وقال ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "واقعتي مع صلاح؟ لقد نسيت الأمر.



هذه الأشياء تحدث في كرة القدم".وأضاف: "أحيانًا نحتاج إلى التحدث عن بعض الأشياء معًا وجهًا لوجه، يحدث في بعض الأحيان أثناء المباريات أنني لا أتلقى تمريرات".وتابع ماني: "ولكني تصالحت مع صلاح، والعلاقة بيننا لم تتغير.



وعدنا كما كنا سابقًا صديقين مقربين".يذكر أن ماني هو هداف ليفربول الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع المصري محمد صلاح.انتهى

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