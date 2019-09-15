2019/09/15 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:/الفرات نيوز} اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، فتح مفرزتين طبيتين إضافيتين في بغداد.

وبحسب بيان المديرية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بناءا على التنسيق المستمر بين السيد مدير المرور العام المحترم مع السيد وكيل وزير الصحة المحترم حصلت موافقة على فتح مفرزتين للجان الطبية في موقعي الحسينية والتاجيات بشكل تجريبي لفك الزخم على المستوصفات الطبية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تعلن فتح مفرزتين طبيتين إضافيتين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تعلن فتح مفرزتين طبيتين إضافيتين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).