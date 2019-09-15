2019/09/15 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق… عبد المهدي يعيد تشكيل قيادة العمليات المشتركة ويتسلم رئاستها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق… عبد المهدي يعيد تشكيل قيادة العمليات المشتركة ويتسلم رئاستها وكالة خطوة برس.

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