بومبيو يتهم إيران بمهاجمة أرامكو شرق السعودية

2019/09/15 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران السبت بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن، وقال إن

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