الحداد: الأجواء بين المركز والإقليم إيجابية

2019/09/15 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد اليوم الاحد، ان الاجواء بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان العراق إيجابية.

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