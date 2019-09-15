2019/09/15 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن 2020، بحضور أعضاء الهيئة من ممثلي الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يرأس اجتماع الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يرأس اجتماع الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).