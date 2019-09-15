مجلس الديوانية يعقد اليوم جلسة للنظر في طعن انتخاب المحافظ زهير الشعلان

2019/09/15 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس محافظة الديوانية اليوم جلسة لمناقشة الطعن المقدم من قبل عدد من اعضاء المجلس بانتخاب المحافظ زهير الشعلان .وقال مصدر ان /١٥ / عضوا قدموا الطعن بالية انتخاب المحافظ زهير الشعلان في جلسة الخامس من اب الماضي .واشار” الى ان هناك تحركا نحو اقالة المحافظ الحالي وانتخاب محافظ جديد

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