بايرن ميونخ يعلن إصابة مدافعه ديفيد ألابا

2019/09/15 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسمياً في بيان، اليوم الأحد، إصابة مدافعه وظهيره الأيسر النمساوي ديفيد ألابا بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر.

ونشر نادي بايرن ميونخ الألماني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت وحساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر، أكد فيه تعرض ديفيد ألابا لتمزق في الفخذ الأيسر.

وتعرض ديفيد ألابا للإصابة المذكورة خلال قيامة بالتسخين والاحماءات قبل مباراة بايرن ميونخ أمس السبت، ضد لايبزغ على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر البوندسليغا.

وقال البيان الرسمي أن على بايرن ميونخ بقيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش التخلي عن خيار الدفع بالنمساوي ديفيد ألابا في المباريات القادمة بسبب الإصابة بعد الفحص الطبي الذي أجراه مساء أمس.

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