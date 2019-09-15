بينوا تانغواي - خمسة أسباب تجعل الثورة الاشتراكية ضرورة

2019/09/15 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بينوا_تانغواي إنها أوقات كئيبة.الاضطرابات النفسية، وخاصة الاكتئاب، تعرف تزايدا سريعا، خاصة بين صفوف الشباب.يزعم بعض الصحفيين الخبثاء أن الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة، مما يجعل المرء يعتقد أنهم لا يقرؤون الصحف.لكن القاء مجرد نظرة على الأخبار تكفي لفهم أسباب المزاج السيء الذي يسود بين الشباب، فكل يوم نشهد هجوما جديدا على الظروف المعيشية للطبقة العاملة، وكل يوم نشهد حربا جديدة، أو مذبح......

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