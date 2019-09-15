مجلس الديوانية يطعن بتعيين الشعلان ويعقد جلسة مساء اليوم لإنتخاب محافظ جديد

2019/09/15 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} صوت 16 عضواً من مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاحد، على الطعن بقانونية انتخاب المحافظ زهير الشعلان خلفاً للمحافظ المقال سامي الحسناوي.

وذكر مصدر محلي {للفرات نيوز} ان" الجلسة التي صوت فيها على انتخاب زهير الشعلان محافظا للديوانية {غير قانونية} كونها تمت في المكتب النائب الاول لرئيس المجلس وليس في القاعة الرسمية لمجلس المحافظة".وأضاف انه" تم قبول الطعن وفتح باب الترشيح واختيار محافظ جديد"، مشيرا الى" عقد جلسة طارئة مساء اليوم، لاختيار محافظ جديد".وكان مجلس محافظة الديوانية، اعلن في 7 آب المنصرم عن مصادقة رئاسة الجمهورية على قراره الخاص بتنصيب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية خلفاً للمقال سامي الحسناوي.انتهىبواسطة:احمد حسن

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