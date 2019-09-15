رئيس الجمهورية: نريد ان نركز على تشريعات مهمة لاستكمال بناء الدولة بالتنسيق مع مجلسي الوزراء والنواب

2019/09/15 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، ان إعداد مشروع قانون مناهضة العنف الأسري يأتي حصيلة جهود كثيرة ومساهمة ومشاركة فاعلة من اوساط مختلفة في المجتمع المدني والمعنيين بحقوق المواطن في هذا البلد.

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