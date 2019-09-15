الحشد الشعبي يعالج طائرة مسيرة مجهولة في صلاح الدين

2019/09/15 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من اللواءين 41 و43 في الحشد الشعبي، الأحد، من معالجة طائرة مسيرة مجهولة حلقت فوق قطعات قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي.وقال موفدنا، إن قوة من ابطال اللواءين 41 و43 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من معالجة طائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق فوق قطعات قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي.وأضاف، أنه ...

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