الهيئة العليا للتعداد السكاني تؤكد استعدادها الكامل لاجرائه

2019/09/15 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

عقدت الهيئة العليا للتعداد السكاني، الاحد، اجتماعاً

لها اكدت فيه استعدادها الكامل لاجرائه، فيما اكدت وزارة التخطيط على توفير

التعداد العام للبيانات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم

افضل الخدمات للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “وزير التخطيط ترأس اجتماعاً موسعاً لغرفة العمليات والإدارة

التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن 2020، بحضور أعضاء الهيئة من ممثلي

الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان”.

واضافت الوزارة، أن “الاجتماع استعرض جهود تنفيذ

التعداد، وجاهزية الملاكات المتخصصة وابرز التحديات التي يمكن مواجهتها وسبل

تجاوزها دون أي تأثير على التوقيتات المحددة لإنجازه، فيما أكد الدليمي على توفير

التعداد العام للبيانات والإحصاءات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم

افضل الخدمات للمواطنين”.

وتابعت الوزارة، أن “الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه من

خطوات، والهيكل التنظيمي لتشكيلات التعداد وآليات عمل كل منها في المحافظات

والأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها، والسبل الأمثل لاستثمار الدعم الدولي

والجهود التي سيسهم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).”.

من جهتهم اكد اعضاء الهيئة العليا للتعداد على

“استعدادهم الكامل وفقاً للتوقيتات والمحددات المُقرة”، مشيدين في ذات

الوقت بـ”جهود وزير التخطيط في توفير جميع الظروف المناسبة لتنفيذ

التعداد”.

واوضحت الوزارة ان “الوزير اطلع ميدانياً على

استعدادات غرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن”.

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