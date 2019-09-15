إسبانيا بطلة لـ

2019/09/15 | 19:20

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توجت إسبانيا، اليوم الأحد، بطلة للعالم في كرة السلة للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها على الأرجنتين 95-75 في المباراة النهائية لكأس العالم

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