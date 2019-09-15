2019/09/15 | 19:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، اليوم الاحد، إكمال تمشيط أكثر من 3 الاف دونم من مناطق معقدة جدا من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة ديالى الامنية: الحشد الشعبي يمشط 3 الاف دونم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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