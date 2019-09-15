2019/09/15 | 19:22

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بجهد إستخباري كبير ..



الإطاحة بخلية إرهابية في بعقوبة

الاحد

15

أيلول

2019 :

07:16 pm

6

تمكن الجهد الاستخباري من الاطاحة بخلية إرهابية لداعش قرب بعقوبة

مركز محافظة ديالى . الناطق الاعلامي بإسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب عطية أوضح ان

العمل الاستخباري وبعد تعقب ورصد استمر أسابيع نجح من تفكيك خلية

إرهابية داعشية كانت تشكل خطراً امنياً على امن واستقرار بعقوبة

ومحيطها ، واضاف ان الجهد الاستخباري المميز كان له دور مهم في

الاطاحة بالخلية الارهابية .

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