2019/09/15 | 19:22

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الخفاجي : وضعنا خطة لزيادة قدرة الدفاع الجوي لإحباط أيّ عدوان

الاحد

15

أيلول

2019 :

07:09 pm

21

كشف المتحدث بإسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي عن وضع الوزارة

خطة متكاملة من اجل تسليح قوات الدفاع الجوي بمنظومات متطورة. الخفاجي أوضح أن وزير الدفاع نجاح الشمري تسلم متطلبات قيادة الدفاع

الجوي ووعد بتنفيذ خطة متكاملة لتسليح تلك القوات بأحدث صنوف الاسلحة

، مبيناً ان الاعتداء على قوات الحشد الشعبي في الآونة الاخيرة لفتت

انتباه القادة الى ضرورة تقوية ذلك الصنف وردع أيّ عدوان خارجي.

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