مركز ستراتفور: المال وحده لن يحل مشاكل ألمانيا الاقتصادية

2019/09/15 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مركز ستراتفور الأميركي على موقعه الإلكتروني من أن اقتصاد ألمانيا -الذي يُعد الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي- يتجه نحو أول ركود

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