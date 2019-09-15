العراق ينفي صلته بالهجوم على منشآت

2019/09/15 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن استخدام أراضي العراق لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة.

الحكومة العراقية: العراق ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة

قال المكتب الإعلامي في بيان تابعه "ألترا عراق"، إن "العراق ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة "، مؤكدًا أن "العراق ملتزم دستوريًا بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه".

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أضاف البيان أن "الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".

أوضح أن "العراق يدعو جميع الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المتبادلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت"، لافتًا إلى أن "الحكومة العراقية تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من أن التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدد أمننا المشترك والأمن الإقليمي والدولي".

كما جدد العراق دعوته إلى التوجه لحل سلمي في اليمن وحماية أرواح المدنيين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة، داعيًا دول العالم، ولا سيما دول المنطقة، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمبادرات تضع حدًا لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة وتدمير البنى التحتية، والحيوية.

في السياق، رجحت صحيفة أمريكية، أن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية قد تم عن طريق "صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران".

جدد العراق دعوته إلى التوجه لحل سلمي في اليمن وحماية أرواح المدنيين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين مطلعين في تحقيقات الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية، قولهم، إنه "بالرغم من زعم قادة الحوثيين في اليمن على أنهم أرسلوا مجموعة من الطائرات بدون طيار، على بعد مئات الأميال إلى قلب المملكة العربية السعودية، لتنفيذ هجمات منسقة على اثنين من مواقع الطاقة الحيوية، إلا أن المحققين الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم يشككون في مزاعم الحوثي، مشيرين إلى أن "الضربة ربما تكون قد جاءت من العراق أو إيران، بدلًا من اليمن".

كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد اتهم إيران بالوقوف وراء الهجمات، مبينًا في "تغريدة" له على "تويتر"، مساء أمس، أن "طهران تقف وراء ما يقرب من 100 هجوم على المملكة العربية السعودية في حين يدعي روحاني وظريف الانخراط في الدبلوماسية".

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