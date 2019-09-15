برهم صالح:نركز على تشريعات مهمة لاستكمال بناء الدولة

2019/09/15 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ان إعداد مشروع قانون مناهضة العنف الأسري يأتي حصيلة جهود كثيرة ومساهمة ومشاركة فاعلة من اوساط مختلفة في المجتمع المدني والمعنيين بحقوق المواطن في هذا البلد، لافتا الى ان الحكومة تركز على تشريعات مهمة لاستكمال بناء الدولة.وقال رئيس الجمهورية، خلال لقاء موسع، عقد في قصر السلام، ببغداد اليوم

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