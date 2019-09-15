التربية تنفي ما تداولته مواقع التواصل بشأن موافقتها على الدور الثالث للمرحلة المتوسطة والاعدادية

2019/09/15 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح خاص للغدير، إن "وزارة التربية بانتظار موافقة مجلس الوزراء على القرار قبل البت به".هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن موافقة وزارة التربية، اليوم الاحد ٢٠١٩/٩/١٥بعد اجتماع لجنة التربية النيابية مع وكيل وزير التربية على امتحانات الدور الثالث للمرحلة المتوسطة والاعدادية لإعطاء فرصة للطلبة الراسبين في الدور الثاني والعمل على عدم ضياع سنة دراسية من عمرهم.

انتهى.ص.هـ.ح.

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