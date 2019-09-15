العراق يشتري أرزا من باراغواي والبرازيل وأوروغواي

2019/09/15 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال تجار يوم الأحد إن وزارة التجارة العراقية اشترت 120 ألف طن من الأرز في أحدث مناقصاتها العالمية.وذكر التجار أن العراق اشترى 60 ألف طن من أرز أوروغواي من شركة هناليكو.بحسب رويترز.كما اشترى العراق 30 ألف طن من أرز باراغواي من شركة إيه.دي.إم، و30 ألف طن من الأرز البرازيلي من تيرياكي.

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