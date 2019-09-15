بالصور.. الحلبوسي ينفذ تحديه مع الأمم المتحدة

2019/09/15 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفذ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحديه مع ممثلة الأمم المتحدة خلال زيارتهما الى محافظة الأنبار اليوم الأحد.

ووصل الحلبوسي، إلى مخيم النازحين في عامرية الفلوجة اليوم يرافقه عدد من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار وعدد من المسؤولين فيها وممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت؛ لبحث أوضاع النازحين، ووضع السبل الكفيلة بتسريع عودتهم إلى ديارهم.وغرس الحلبوسي شجرة للورد – على ما يبدو- قرب جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن الخميس الماضي، عن قبوله تحدي ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمبادرة غرس الأشجار في جميع أنحاء العراق.ونشر الحلبوسي على موقع التواصل الاجتماعي {تويتر} مقطع الفيديو الذي نشرته ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والذي تحدت من خلاله رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان برهم صالح بالانضمام الى مبادرة غرس الأشجار في جميع أنحاء البلاد.وغرد الحلبوسي على واجهة صفحته الشخصية معلقا على الفيديو كلمتي "اقبل التحدي".يشار الى أن بعثة الامم المتحدة في العراق نشرت عبر موقعها الرسمي بيانا، مرفق بمقطع فيديو حمل عنوان "غرس شجرة من أجل السلام" قال فيه إن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت غرستْ شجرة في مدرسةٍ بأربيل في 9 أيلول الجاري، استجابة لتحدٍّ من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.وأشار البيان الى الممثلة الخاصة تحدّت الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للانضمام إليها في تبني هذه المبادرة كتحدٍّ وطني لغرس الأشجار في جميع أنحاء العراق.انتهى

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