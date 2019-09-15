الحمود: الثقافة في طليعة الوزارات على طريق الحوكمة الالكترونية

2019/09/15 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار طاهر الحمود عن قرب المباشرة بمشروع الحوكمة الالكترونية في وزارة الثقافة بعد مبادرة الامانة العامة لمجلس الوزراء لدعم المشروع تقنياً.

وقال الحمود في كلمته بالمؤتمر السنوي الثاني لقسم تكنولوجيا المعلومات الذي اقيم الاحد، ان "تقنية المعلومات تشبه من حيث الاهمية القراءة والكتابة في كونها حدا فاصلا بين الأمي والمتعلم, فكما ان من يجهل القراءة والكتاب يعد اميا كذلك من يجهل تقنية المعلومات لا يختلف كثيرا عن الامي الذي يجهل القراءة والكتابة".



واضاف وكيل الوزارة ان "نظام الحوكمة الالكترونية يعد من الفقرات الاساسية والمهمة في البرنامج الحكومي ويوفر عناصر مهمة في عملية الاصلاح الاداري على صعيد الدقة والسرعة والشفافية".وبين الحمود، انه "من المعيب ان يضطر مواطن عراقي يسكن الموصل او البصرة للحضور شخصياً لإكمال معاملته في بغداد, وان يضطر الى العودة الى مدينته البعيدة من اجل توقيع ما او من اجل ورقة عادية كان بالامكان الاستغناء عنها من خلال التعامل الاداري الالكتروني".



واوضح، ان "وزارة الثقافة متمثلة بقسم تكنولوجيا المعلومات تحرص على الاستفادة القصوى من هذه التقنية المهمة في تجديد اساليب الادارة ومغادرة الاساليب القديمة التي لم تعد مواكبة للتطورات المتلاحقة في نمط الحياة العصرية من خلال السعي للاستغناء ما امكن عن المخاطبات الورقية والاعتماد بدلا عن ذلك على الشبكات الالكترونية الداخلية لتداول المخاطبات الرسمية ونقل المعلومات بين اقسام الوزارة ومفاصلها".



وتابع الحمود، ان "قسم تكنولوجيا المعلومات بذل جهوداً مهمة على هذا الصعيد ونحن على اطلاع كامل بمستوى العمل المبذول الذي تجلى مؤخرا بمبادرة الامانة العامة لمجلس الوزراء في تجهيز وزارة الثقافة بمجموعة من الاجهزة والمعدات كخطوة اولى لانجاز مشروع الحوكمة الالكترونية, وهو امتياز حظيت به وزارة الثقافة دون غيرها من الوزارات".



وبارك وكيل الوزارة في ختام كلمته للمشاركين انعقاد مؤتمرهم السنوي معبرا عن امله في ان يتمخض عن مخرجات تخدم الاهداف التي اقيم من اجلها وتساعد في الارتقاء بالمستوى الاداري الى الافضل.انتهى

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