2019/09/15 | 20:04

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حريق كبير في منطقة الكرادة قرب كنيسة مريم العذراء وببغداد فرق الانقاذ تواصل الإخماد

العراقامن

حريق كبير في منطقة الكرادة قرب كنيسة مريم العذراء وببغداد فرق الانقاذ تواصل الإخماد

الأحد 15 سبتمبر 2019 - 19:36

حريق في الكرادة

حريق كبير في منطقة الكرادة قرب كنيسة مريم العذراء وببغداد فرق الانقاذ تواصل الإخماد..يتبع

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