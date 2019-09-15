بالصورة.. حلبجة تعرض رقم 1 للبيع

2019/09/15 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت نوخشة ناصح قائممقام حلبجة، عن بيع لوحة السيارة التي تحمل رقم واحد يوم غد الاثنين بمزايدة علنية.

وقالت ناصح في تصريح صحفي ان "يوم غد الاثنين سيشهد بيع لوحات سيارات من رقم 1 ـ 9 في محافظة حلبجة،واضافت: ان البيع سيتم بمزايدة علنية وبامكان اي مواطن المشاركة فيها، لافتة الى ان ريع المبلغ سيخصص لتقوية البنية الاقتصادية والاعمار في محافظة حلبجة.انتهى

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