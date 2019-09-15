مداهمة مضافة لداعش وضبط مدافع وصواريخ بداخلها بناحية العظيم (صور)

2019/09/15 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت فرقة المشاة الخامسة في الجيش، الأحد، مضافة لتنظيم داعش الإرهابي في ناحية العظيم، فيما عثرت في داخله على مادفع وعبوات ناسفة وصواريخ.

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