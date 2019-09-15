الدفاع المدني تخمد حريقاً إندلع بأرض زراعية بديالى

2019/09/15 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأحد، بإخماد حريق إندلع في أرض زراعية بقضاء الخالص في محافظة ديالى.

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