2019/09/15 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن سلطات البلاد شددت الإجراءات الأمنية في المواقع الحيوية داخل الكويت على خلفية اختراق أجوائه من قبل طائرة مسيرة مجهولة، مشيرا إلى بدء التحقيق في الحادث.وأفاد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان، بأن رئيسه، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أجرى اليوم الأحد، وبحضور عدد من الوزراء، اجتماعا مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تشدد الإجراءات الأمنية حول مواقعها الحيوية عقب اختراق طائرة مسيرة أجواء البلاد وكالة خطوة برس.

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