صالح : مشروع قانون مناهضة العنف الأسري اجاز للمحكمة اصدار قرار الحماية على وجه الاستعجال

2019/09/15 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاحد، ان إعداد مشروع قانون مناهضة العنف الأسري يأتي حصيلة جهود كثيرة ومساهمة ومشاركة فاعلة من اوساط مختلفة في المجتمع المدني والمعنيين بحقوق المواطن في هذا البلد.وقال رئيس الجمهورية، في بيان تلقته /SNG/،خلال لقاء موسع، عقد في قصر السلام، ببغداد، مع عدد من اعضاء مجلس النواب والسادة المعنيين ...

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