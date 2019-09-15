الاستخبارات العسكرية تعثر على مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر في ايمن الموصل

2019/09/15 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الاستخبارات العسكرية على مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر في ايمن الموصل .وذكر بيان للاستخبارات ان مفارز مديرية الاستخبارات تمكنت في ضوء معلومات استخبارية دقيقة من مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر في مناطق البو سيف والفاروق بالجانب الأيمن من الموصل وتضبط بداخلها ٦٠ قاذفة RBG7 مع ٦٠ صاروخا للقاذفات و٣٨ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم […]

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