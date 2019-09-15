رئيس مجلس النواب يفتتح جسر بزيبز

2019/09/15 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي اليوم الأحد، جسر بزيبز الكونكريتي الحديث على نهر الفرات في قرية بزيبز بعامرية الفلوجة في محافظة الأنبار، والرابط بين المدينة وبغداد وشمال محافظة بابل، بعد أن كان جسرا حديديا عائما، والذي شهد عملية نزوح كبيرة ومعاناة خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.وحضر حفل افتتاح الجسر عدد من النواب […]

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