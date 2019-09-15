ثلاثة أندية تعتذر.. اتحاد الطائرة يحدد الفرق المشاركة وآلية الدوري الممتاز

2019/09/15 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جرى اليوم الأحد في مقر الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة في العاصمة بغداد، الاجتماع التداولي لتثبيت عدد الفرق المشاركة في الدوري للموسم المقبل 2019-2020 ، واقرار آلية الدوري.

وتمخض عن اجتماع اتحاد الطائرة ما يلي :

1- الأندية المشاركة في الدوري الممتاز(A) بصورة رسمية هي 7 اندية: الشرطة - البيشمركة - اربيل - الجيش - الحبانية - بلد – الدغارة.

2- سينطلق الدوري الممتاز (A) بتاريخ 1-10-2019 بنظام التجمع وأولى التجمعات ستجري في محافظة السليمانية بالتاريخ اعلاه.

3- الأندية التي اعتذرت بشكل رسمي عن المشاركة هي كل من قرة قوش - نفط ميسان - القاسم.

4- سيطبق الاتحاد المادة 4 من قانون 16 للوائح الاندية الرياضية بحق كل ناد تخلف عن حضور اجتماع اليوم بدون عذر رسمي، والاندية التي تخلفت هي غاز الجنوب والصناعة.

5- الغاء اللاعب المحترف في الدوري وتواجد اللاعب المحلي الشاب من تولد 2001 فما فوق في كل تشكيلة من المباراة لكل ناد، وبديله من نفس المواليد.

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