2019/09/15 | 20:19

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حادث مأساوي..



9 قتلى بحادث سير غرب ذي قار

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حادث مأساوي..



9 قتلى بحادث سير غرب ذي قار

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