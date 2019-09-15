البلداوي: قرارات لجنة حفظ السيادة العراقية ستكون ملزمة للحكومة

2019/09/15 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة صادقون محمد كريم البلداوي، الأحد، أن لجنة متابعة قرارات الحكومة بشأن حفظ السيادة العراقية ستكون منطلقا لإخراج القوات الأمريكية

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