شركات التمويل الذاتي إلى أين؟

2019/09/15 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الصافي

تعاني شركات التمويل الذاتي من اختلال كبير وتشوه في بنيانها الاقتصادي، إذ لم تنجح كل الحكومات المتعاقبة بعد عام ٢٠٠٣ في رسم سياسات اقتصادية

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