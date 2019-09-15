2019/09/15 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إطلاق التخصيصات المالية لمشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة النجف الاشرف

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري ،اليوم الاحد، عن موافقة وزارة التخطيط

على إطلاق التخصيصات المالية لمشاريع تنمية الأقاليم بالمحافظة.وذكر مكتب الياسري في بيان صحفي، إن" محافظ النجف وبرفقة رئيس مجلس

المحافظة التقى اليوم، بوزير التخطيط نوري صباح الدليمي في مقر

الوزارة، وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع الجديدة والمتوقفة في

المحافظة".واضاف محافظ النجف، ان "وزير التخطيط وافق على إطلاق التخصيصات

المالية ومفاتحة وزارة المالية لغرض صرف المستحقات المالية لمشاريع

تنمية الأقاليم لعام 2019 لمحافظة النجف الاشرف".واكد الياسري على "صرف الدفعة الثالثة من المشاريع المستمرة حالياً في

المحافظة" مشيرا الى انه" تمت موافقة وزارة التخطيط على صرف اموال

المقاولين ومفاتحة وزارة المالية بصرف مستحقاتهم المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق التخصيصات المالية لمشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق التخصيصات المالية لمشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).