اليونسيكو تتنصل عن وعودها بنقل مكتبها في العراق من عمان إلى بغداد

2019/09/15 | 20:44

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(المستقلة)..



كشف رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراج عن تنصل منظمة اليونسيكو عن وعودها التى قطعتها لرئيس الجمهورية برهم صالح أثناء زيارته المكتب الرئيسي لمنظمة اليونسيكو في باريس، والمتمثلة بنقل مكتبها فرع العراق الموجود في العاصمة الاردنية عمان إلى بغداد .

وقال السراج ان ادارة فرع العراق بدأت بالمماطلة والتسويف واطلاق الوعود، منوها الى انه من المفترض نقل مكتب منظمة اليونسيكو فرع العراق خلال شهرين، الا أن مدير فرع المنظمة بدء بخداع المسؤولين العراقيين عند زيارته بغداد التي تشهد تحسناً كبيراً وملحوظاً في الجانب الامنى .

وطالب السراج وزير الثقافة بالتدخل والضغط على ادارة منظمة اليونسيكو في باريس من اجل تنفيذ اجراءات النقل المكتب دون النظر الى تلك الاعذار التى يسوقها مدير فرع اليونسيكو في عمان.

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