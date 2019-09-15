كارل ماركس - رأس المال: الفصل الثاني – عملية التبادل

2019/09/15 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس بديهي أن السلع لا تستطيع أن تذهب بمفردها إلى السوق، ولا أن تقوم بالتبادل من تلقاء نفسها.ويتوجب علينا، لذلك، أن نلتفت إلى حرّاسها، الذين هم أيضاً مالكوها.إن السلع أشياء، وبالتالي فإنها تفتقد القدرة على مقاومة الإنسان.فإن أبدت تمنعاً يستطيع أن يلجأ إلى القوة، أو بتعبير آخر يستطيع أن يستحوذ عليها(1).ولكي تدخل هذه الأشياء في علاقة بعضها مع بعض كسلع، يتعين على حرّاسها أن يقيموا، في ما بينهم، علا......

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