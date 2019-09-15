محمد الداهي - سؤال الثقافة العربية في الوقت الراهن

2019/09/15 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي لوحظ في السنوات الأخيرة انحسار دور المثقف بسبب عزلته واهتمامه بقضايا علمية وثقافية صرفة أو بحثه عن مواقع اجتماعية وحزبية تضمن له الترقي والأبهة الاجتماعيين.وهو ما جعله ينأى عن النقاشات الساخنة والقضايا الجوهرية، ويتخلى عن سلطته النقدية لترسيخ ثقافة مضادة ، ولا يعير اهتماما كبيرا للتحولات الاجتماعية والثقافية المباغتة التي لا تستجيب لتوقعاته وتحليلاته.إن أغلب المثقفين يتبنون الدورية الخطية الصا......

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