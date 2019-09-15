حميد لشهب - الدين و توجه الطبع المنتج أو غير المنتج. راينر فونك

2019/09/15 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب يمكن الحكم على دين ما وعلى الممارسات الدينية انطلاقا من التأثير الذي تحدثه في نفس الإنسان، يعني أي نوع من أنواع توجه الطبع أو توجه العواطف تحدثها وتقويها عند الممارس لهذه الديانة أو تلك.وقد اهتم فروم فيما يتعلق بالدين بالجانب السلطوي فيه ووضح المنطق السادي المازوخي له.كما أنه وضح ديناميكية الإستيلاب في علاقة الفرد بالله، بحيث أن المرء يتخلى عن أهم قواه الداخلية في هذه العلاقة بما في ذلك التحكم ف......

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